Morandi un anno dopo: a Certosa sorgerà uno spazio pubblico grazie alle donazioni di Costa Crociere

Genova. Quasi definito il progetto di Costa Crociere Foundation e Comune di Genova per realizzare un nuovo centro di aggregazione pubblico nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera. Costa Foundation investirà circa 300 mila euro, frutto della raccolta fondi “Insieme per Genova”, portata avanti tra clienti e partner della compagnia.

Il centro polivalente, oltre 500 metri quadri e spazi esterni, sorgerà in un edificio di proprietà della pubblica amministrazione in via Borsieri 11, non lontano dalla stazione della metropolitana di Brin.

I lavori di ristrutturazione partiranno nelle prossime settimane e vedranno la collaborazione di associazioni ed enti interessati a portare avanti iniziative a favore della collettività.

Il progetto “Insieme per Genova” ha visto Costa Crociere donare 1 euro per ogni piatto di pasta al pesto servita a bordo delle navi e per ogni prenotazione avvenuta fino a novembre 2018.