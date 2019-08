Mitigazione del rischio idrogeologico in vista della stagione autunnale. Ecco gli interventi fatti e previsti

Genova. Venti interventi già eseguiti, due in corso e 32 a calendario. Ecco il programma di lavori di prevenzione del rischio idrogeologico messo a punto dall’ assessorato alle manutenzioni e ai lavori pubblici del Comune di Genova. Gli interventi sulla fitta rete di corsi d’acqua esistenti sul territorio genovese riguardano adeguamenti idraulici, tombinature, pulizia degli alvei, taglio della vegetazione e ripristino delle arginature.

Dal Chiaravagna al Torbella, dal Bisagno allo Sturla sino al Nervi e altre decine di rivi, sono più di 250 i chilometri di sviluppo totale dei corsi d’acqua nel territorio comunale, di cui circa la metà coperti. L’obiettivo è – naturalmente – la loro messa in sicurezza in vista dell’arrivo della stagione autunnale, scongiurando alcune criticità in punti dove storicamente si sono verificati problemi.

“La nostra Amministrazione – sottolinea l’assessore Paolo Fanghella – prosegue nella prevenzione dei rischi idrogeologi con un monitoraggio e una vigilanza costante dei rivi cittadini. È un lavoro indispensabile che va di pari passo con il proseguimento dei grandi cantieri per la messa in sicurezza della città dagli eventi alluvionali”.

Interventi sui corsi d’acqua 2019

Già eseguiti

1 Torrente Nervi: rimozione alghe da sfocio

2 Rio Fulle: sgombero vasca

3 Capolungo: rifacimento scaletto

4 Piazzale carristi a Quinto: ringhiere pennello

5 Rio Maltempo presso via alle Vecchie Fornaci: eliminazione vegetazione infestante

6 Torrente Varenna presso Carpenara: eliminazione vegetazione infestante

7 Rio Morchio presso via De Vincenzi – giardini: messa in sicurezza griglia

8 Rio Cainazza: eliminazione vegetazione infestante

9 Rio s.n. val Sugana: sgombero sovralluvionamento

10 Torrente Torbella: sgombero sovralluvionamento

11 Rio Sunia: sistemazione idraulica

12 Rio Rialasco: eliminazione vegetazione infestante

13 Rio Boschetto: eliminazione vegetazione infestante

14 Rio Chiusette: sistemazione idraulica

15 Rio Maltempo: eliminazione vegetazione infestante

16 Rio presso cà de Pitta: eliminazione vegetazione infestante

17 Torrente Bisagno: manutenzione straordinaria briglia monteverde

18 Rio Figoi: sgombero sovralluvionamento

19 Torrente Nervi: eliminazione vegetazione infestante

20 s.u. Roggia dei Mulini: sgombero sovralluvionamento

Interventi in corso:

Torrente Bisagno tra ponti Carrega e Castelfidardo: eliminazione vegetazione infestante

Rio Budulli: ripristino sfornellamento stradale

Interventi da eseguire:

Rio Torbido presso via Struppa (seconda parte): ripristino platea – settembre

Rio Veilino: ripristino platea – settembre

Cerusa 8°: completamento s u con esecuzione impalcato stradale – settembre

Torrente Polcevera: eliminazione vegetazione infestante – settembre

Roggia dei Mulini presso area Erg: ripristino tombinatura – novembre

Torrente Bisagno: ripristino briglia sotto ponte Carrega – ottobre

Rio Pila presso via delle Fabbriche: ripristino argine sinistro – novembre

Rio Morchio: ripristino argine destro – ottobre

Rio Figoi presso la vasca: ripristino arginatura e briglia – novembre

Realizzazione vasca Roggia Mulini Lungopolcevera 1 e sgombero cunicolo – ottobre

Rio Cantarena: rimozione sovralluvionamento – ottobre

Torrente Leiro: rimozione sovralluvionamento 3° fornice – ottobre

Torrente Nervi: pulizia pettine dal cimitero – ottobre

Apposizione della griglia su tombinatura del Rio Rostan – novembre

Rio Maltempo: ricostruzione copertura della tombinatura presso via piombelli – dicembre

Rio Penego: sgombero vasca – novembre

Rio Consiglieri: eliminazione vegetazione infestante – novembre

Chiusura varchi su torrente Bisagno – novembre

Pulizia fosso di guardia in via Loria e vasca di decantazione presso incrocio via Loria via Robino – novembre

Torrente Ruscarolo: eliminazione vegetazione infestante – novembre

Torrente Burba: eliminazione vegetazione infestante tra cimitero e ponte stradale – novembre

Rio Fegino: eliminazione vegetazione infestante – novembre

Torrente Branega: eliminazione vegetazione infestante – novembre

Torrente Secca: ripristino argine – novembre

Rio s. n. Morego: pulizia vasca- ottobre

Chiusette 2°: sistemazione idraulica – dicembre

Rio s.n. presso via alle scuole di Morego: sgombero – novembre

Rete Bianca via bosco di Molassana: scolmatore (progettazione) – ottobre

Rio Preli: ripristino tombinatura – dicembre

Rio Chiappeto: eliminazione vegetazione infestante – novembre

Colatore via Assarino: sgombero vasca – novembre

Torrente Burba: sottomurazione argine dx – ottobre