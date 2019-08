Mezzo chilo di cocaina e 4 mila euro in contanti: arrestato pusher del Biscione

Genova. La polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di droga nel medio levante cittadino, ha arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio Roland Barkj, 35enne albanese, residente a Genova, con precedenti di polizia specifici.

L’uomo, su cui i poliziotti avevano raccolto indizi, è stato fermato fuori dalla sua abitazione in via Loria nel quartiere del “Biscione ed è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, occultati nelle tasche e nei vestiti, e 460 euro in contanti.

Altri involucri sono stati provati in cantina insieme a un bilancino di precisione.

A quel punto è scatta la perquisizione nell’abitazione dell’arrestato nel quartiere di Oregina, dove sono stati trovati 4000 euro in contanti che gli agenti hanno sequestrato in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio.