Genova. Inizialmente sereno, nel corso della mattinata velature in propagazione da ponente a levante offuscheranno il cielo; pomeriggio in gran parte soleggiato sulle riviere; si rinnoveranno condizioni di instabilità pomeridiana sull’Appennino centro-orientale e localmente tra Alpi Liguri e Alpi Marittime; rimane per lo più velato in serata, stratificazioni più consistenti su imperiese.

Per la giornata di mercoledì si attende il passaggio di un debole sistema nuvoloso che sulla Liguria porterà tempo variabile a tratti instabile specie al mattino.

Foto 2 di 2



Venti: brezze deboli o circolazione tutto assente. Mari: quasi calmo o calmo.

Temperature: in lieve ulteriore aumento le massime.

Costa min: 21/25°C, max: 28/32°C

Interno min: 14 (fondovalle) / 19°C, max: 28/ 34 (fondovalle)°C