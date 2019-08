Genova. Lieve rinforzo anticiclonico a inizio settimana seppur con instabilità appenninica. Si ripropongono infiltrazioni umide già a partiture da martedì. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 26 agosto, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione. Nel pomeriggio instabilità sui rilievi con cumuli sparsi, in particolare su Alpi Marittime e sul gruppo Trebbia-Aveto, dove saranno possibili dei temporali che difficilmente sconfineranno con i fenomeni sugli adiacenti settori costieri, tuttavia porteranno velature e nubi medio-alte che renderanno il cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il territorio. Rasserena dopo il tramonto. Venti di brezza, mare quasi calmo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 20 e 30 gradi, nell’interno tra 13 e 28.

Domani, martedì 27 agosto, si ripropongono stratificazioni da ovest. A una mattinata soleggiata con qualche velatura seguirà un aumento della nuvolosità medio-alta in transito da ovest verso est con cielo che si farà in parte nuvoloso, specie nella seconda parte di giornata su centro-ponente. Assenza di fenomeni, eccezion fatta per localizzati rovesci nelle zone appenniniche più interne del levante, ove potrà persistere una lieve instabilità diurna. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 28 agosto evoluzione ancora incerta che al momento vede un tempo variabile con un incremento dell’instabilità che dovrebbe risultare comunque piuttosto locale, a cui seguirà un miglioramento in serata. Da confermare nei dettagli.