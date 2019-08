Genova. Una veloce perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà la Liguria nella giornata di oggi, provocando qualche rovescio o breve temporale tra il pomeriggio e la sera. Il passaggio sarà molto rapido: il fine settimana nel complesso sarà soleggiato e stabile, con temperature attorno alle medie del periodo.

Da metà pomeriggio e nella prima parte della sera, secondo il Limet, il centro meteo ligure, nubi cumuliformi in aumento su Alpi liguri, valle Bormida, val d’Orba e valle Stura con rischio di qualche temporale in sconfinamento attenuato verso le coste del savonese e genovese di Ponente. Nubi sparse con schiarite e tempo asciutto altrove. Dopo il tramonto progressivo rasserenamento su tutta la regione.

I venti saranno deboli o moderati da Sud, in attenuazione e rotazione a Nord in serata a iniziare dai settori occidentali. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso in serata.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra 19 e 23° C, nell’interno tra 11 e 18° C. In contenuto calo le massime sulla costa tra 25 e 28° C, nell’interno tra 24 e 29° C.