Genova. Tempo variabile, a tratti instabile, oggi sulla Liguria, a causa di una debole ondulazione delle correnti atlantiche sul comparto occidentale euro-mediterraneo.

Secondo il Limet, il centro meteo ligure, molte nubi inizialmente concentrate sul settore centrale costiero, potranno già dare luogo a isolati piovaschi o breve scrosci sul genovesato (più probabile quello occidentale); in giornata le riviere potrebbero avere delle pause soleggiate, mentre sul settore centrale, specialmente le zone interne, la situazione rimarrà piuttosto incerta con possibilità di rovesci in corrispondenza degli addensamenti più intensi, in particolare tra voltrese e valli interne del savonese, dove non si esclude qualche colpo di tuono. In serata estensione della nuvolosità più intensa anche a levante con qualche isolato fenomeno a ridosso dell’Appennino e sullo spezzino.

Dal pomeriggio previsti rinforzi da scirocco al largo con mare prima mosso per onda viva da Sud-Est, tendente a molto mosso sul bacino orientale.

Temperature minime in aumento sulla costa tra 22 e 25° C, nell’interno tra 12 e 21° C. In diminuzione di qualche punto le massime: sulla costa tra 26 e 28° C, nell’interno tra 22 e 27° C. I tassi di umidità soprattutto sulla costa saranno molto alti.