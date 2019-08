Genova. Nella notte passaggio di nuvolosità sul settore centrale, stante il transito di una linea di instabilità sulla pianura padana; non si esclude l’attivazione di sgocciolii o brevi scrosci nelle zone interne del savonese di levante e Genovesato occidentale; in giornata condizioni nettamente più stabili con tempo soleggiato ovunque, salvo cumuli pomeridiani a ridosso della Alpi Liguri e Marittime che potrebbero dar luogo a debole instabilità, idem sulle cime dell’Appennino orientale (versante nord confine Piacentino / Appennino Appennino Tosco-Emiliano).

Aumentano le interferenze instabili stante l’infiltrazione di aria relativamente più fresca in quota in un contesto che rimane tutto sommato non perturbato, caratterizzato da frequenti fase soleggiate e calde.

Foto 2 di 2



Venti: sbuffi da nord tra la notte ed il mattino sul settore centrale costiero, tra Capo Mele e Voltrese; a regime di brezza. Mari: mosso al mattino il Golfo di Genova al largo; poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie.

Costa min: 19/24°C, max: 27/30°C

Interno min: 9/18°C, max: 26/32°C (fondovalle)