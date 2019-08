Genova. Al mattino cielo velato quasi ovunque con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Qualche addensamento basso sui versanti padani centro-occidentale senza conseguenze. Nel pomeriggio ancora velature sparse lungo le coste, ma con tendenza a cielo sereno. Sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi Liguri, Bormida occidentale, Trebbia, Aveto e alta Val di Vara con rischio di temporali pomeridiani, in attenuazione in serata.

Alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo. Sulla Liguria bel tempo a parte velature e qualche temporale nelle aree interne durante il pomeriggio fino a domenica 1 settembre. Probabile passaggio temporalesco lunedi.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza da nord. Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve aumento lungo le coste, in lieve calo nelle aree interne.

Costa min: 21/24°C, max: 28/32°C

Interno min: 13 / 18°C, max: 24/ 28 (fondovalle)°C