Messa cordoglio vittime Morandi, presenti Castellucci, ex ad Autostrade, e vertici azienda

Genova. Si stanno ultimando i preparativi per la celebrazione della messa di cordoglio per le vittime del crollo di Ponte Morandi.

Tante le personalità in arrivo a Genova. Tra queste è giunto nel luogo della cerimonia, che fu luogo del disastro, anche l’ex ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, che il 14 agosto 2018 era in carica come amministratore delegato di Aspi.

Oggi Castellucci è amministratore di Atlantia, la holding che controlla tra le altre anche Autostrade per l’Italia. Presenti anche Roberto Tomasi, attuale ad di Aspi e Cerchiai.