Mercoledì 21 riapre corso Perrone ma a senso unico alternato

Genova. Per permettere che le operazioni di spostamento e rimozione dei detriti delle ex Pile 1 e 2 di Ponte Morandi possano avvenire in sicurezza, si rende necessaria l’istituzione del senso unico alternato in Corso Perrone.

La strada (anche per consentire le operazioni propedeutiche all’istituzione della nuova corsia di marcia) sarà ancora chiusa al traffico nella giornata di domani 20 agosto, dalle 9 alle 18.

Il senso unico alternato in Corso Perrone sarà istituito da mercoledì 21 agosto dalle ore 9.00. Sarà in vigore fino a cessate esigenze.