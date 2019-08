Memoria, Santa Margherita ricorda il partigiano Berto. Il diciannovenne che fermò i nazifascisti al costo della vita

Genova. Ricorre quest’anno il settantacinquesimo anniversario dell’eroica scomparsa del partigiano Silvio Solimano “Berto”, medaglia d’oro della Resistenza.

Il giovane partigiano morto in combattimenti verrà commemorato domenica 25 agosto ad Allegrezze, in Val d’Aveto, su iniziativa della sezione di Santa Margherita Ligure dell’Anpi, in collaborazione con il Comune.

In questi luoghi, infatti, avvenne lo scontro armata di cui rimase vittima eroica: per spezzare un probabile accerchiamento, con pochi altri volontari provò la sortita contro diverse squadre naziste e fasciste, mettendole in fuga. Nell’operazione fu però mortalmente colpito in fronte. Aveva diciannove anni. E divenne un eroe.