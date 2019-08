Lupo contro cinghiale a Orero, il video virale che però è una fake news

Genova. Un piccolo cinghiale che lotta a bordo strada con un lupo, ripresi dal cellulare di due persone che passavano in macchina.

Un documento che in queste ore sta spopolando su social e nelle chat di Whatsapp e che è stato “geolocalizzato” ad Orero, creando non poco scompiglio tra cittadini e residenti, alimentando il consueto dibattito sulla gestione della fauna selvatica.

Ma il video, così come circola, è una fake news: la clip, infatti, come intuibile dal marcato accento di chi lo ha registrato, non è ligure, ne tantomeno genovese, ma proviene dall’Umbria, dove il lupo vanta una centenaria presenza senza soluzione di continuità, come riportato da alcune testate locali.

Di bestie selvatiche a Genova ce ne sono tante, e sono sempre più frequenti gli avvistamenti in prossimità di case, orti e abitazioni. Da oggi ci sono anche le bufale.