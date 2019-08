L’Istituto italiano della saldatura lancia due corsi gratuiti per giovani disoccupati

Genova. A partire dal 26 settembre 2019 nella sede del Gruppo Iis (Istituto Italiano della Saldatura) di Genova, dal 1948 azienda leader per la formazione nel campo della saldatura, si terranno due corsi della durata di 600 ore ciascuno: formazione, qualificazione e certificazione del personale addetto alla saldatura di carpenterie metalliche navali e tecniche a essa annesse; formazione, qualificazione e certificazione del personale addetto alla saldatura e montaggio di tubi per il settore navale e tecniche a essa annesse.

L’obiettivo dei corsi è quello di formare saldatori carpentieri e tubisti per impiegarli presso le società di costruzione che operano nei grandi cantieri navali genovesi. Sul sito dell’Iis (qui e qui) si possono avere sin d’ora le informazioni preliminari e, a partire dal 27 agosto, tutti dettagli dell’iniziativa.

Gli unici requisiti per partecipare alle selezioni e ai corsi di formazione sono un’età compresa tra i 18 e 24 anni, la residenza in Liguria e lo stato di inoccupazione o disoccupazione. Non sono previsti altri requisiti specifici di scolarità o esperienza. Inoltre il 60% dei partecipanti ai corsi, che avrà superato le prove finali di qualificazione, sarà assunto presso le Ditte operanti nei cantieri navali.

La partecipazione ai corsi è gratuita.

Gli interessati dovranno iscriversi di persona in orario 9-12.30 presso le strutture di Iis Progress, sede dei corsi, in Lungobisagno Istria 15, Genova, a partire dal 27 di agosto e fino al 17 settembre presentando la domanda di iscrizione che sarà disponibile sul sito IIS, ai link sopra indicati, unitamente alla documentazione indicata sul bando.

Al termine dei percorsi formativi gli allievi che supereranno con successo l’esame finale conseguiranno le seguenti qualifiche: diploma personale di “international welder”. Questa qualificazione potrà essere successivamente convertita in certificati di qualificazione in accordo alla norma ISO 9606, in relazione all’impiego dei partecipanti presso un datore di lavoro.

La qualifica professionale di saldatore, figura riconosciuta a livello nazionale inserita nel repertorio regionale delle professioni ID scheda 08-019, SEP 7, ISTAT 6.2.1.2.0 – Saldatori e tagliatori a fiamma.