Genova. Un locomotore che si rompe, ed ecco che un altro treno ligure si ferma, lasciando i passeggeri in attesa sulla banchine.

Un’immagine che sta diventando sempre meno rara, soprattutto in questa calda estate 2019 dove sono state numerosi i “passi falsi” del trasporto ferroviario, soprattutto per quanto riguarda i guasti.

di 5 Galleria fotografica Guasto treno Pontedecimo









Dopo i problemi a Levanto di questa mattina, poco dopo le 10, l’intercity in viaggio da Livorno a Milano si è dovuto fermare a Pontedecimo, in attesa di un locomotore nuovo. Nel frattempo, i numerosi pendolari a bordo sono stati costretti ad uno stop forzato, con la conseguenza di aver perso molte coincidenze e impegni di lavoro. Un disagio a cascata che vale molto di più del conto dei soli minuti persi in stazione.