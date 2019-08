Chiavari. Ad una settimana dal debutto in Serie B, l’Entella batte con il risultato di 3-2 in amichevole il Gozzano, formazione di Serie C. Per i biancocelesti rete di Crimi al 40° e doppietta di Claudio Morra al 73° e al 75°. Per i piemontesi gol di Bruzzaniti al 49° e Bukva su rigore all’81°.

La partita è stata giocata sabato 17 agosto al Comunale di Chiavari a porte chiuse.

Boscaglia ha schierato Contini (46° Massolo), Sala, Chiosa (60° Adorjan), Crimi, Nizzetto, Pellizzer, Morra (86° Puntoriere), Coppolaro, Toscano, Mancosu, Schenetti.

Il giorno precedente allenamento congiunto con la Genova Calcio, compagine di Eccellenza, con una partitella terminata 6-0 per i chiavaresi. Per i biancocelesti reti di Sernicola al 18°, Cicconi al 35°, Caturano all’80°, Beppe De Luca all’83° e doppietta di Manuel De Luca al 1° e al 44°.

Virtus Entella in campo con Paroni (46° Borra), Sernicola (60° Valietti), De Santis, Bonini, Crialese, Ardizzone, Paolucci (31° Cicconi), Eramo, Currarino (60° Icardi), M. De Luca (55° Caturano), B. De Luca.