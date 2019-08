L’Entella celebra lo sport chiavarese alla prima di campionato

Serata di festa a Chiavari sabato dove la Virtus Entella ha festeggiato il ritorno in Serie B con la vittoria di stretta di misura sul Livorno. I biancocelesti hanno condiviso la gioia celebrando lo sport chiavarese in generale.

Prima del match infatti il presidente Gozzi ha premiato Stefano Luongo, pallanuotista del Settebello che ha conquistato recentemente il titolo di campione del mondo. Insieme al numero uno dei diavoli neri erano presenti alla premiazione anche il presidente della Pro Recco Felugo, e il patron Volpi che hanno voluto omaggiare il proprio giocatore nella sua città.

La festa finale per la vittoria in campionato è stata contornata dalla passerella di metà gara dell’Entella FS che hanno ricevuto l’applauso dello stadio per la vittoria dello scudetto e della Special Cup. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino, lo sport chiavarese può dormire sonni tranquilli.