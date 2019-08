Genova. Musica, teatro, cinema all’aperto, laboratori artistici e ambientali, sui temi del riciclo e dell’economia circolare, sulle energie rinnovabili e sul cambiamento climatico: sarà una due giorni intensa e per tutti i gusti quella di Alle Ortiche Festival, prima edizione di un evento ideato da 7 giovani genovesi dell’associazione “progetto A” per rilanciare e far riscoprire uno spazio incredibile e incredibilmente dimenticato come le serre di San Nicola, dietro l’Albergo dei poveri.

“Spesso, gettare qualcosa “alle ortiche” significa abbandonarla e non prendersene più cura. Ma questa volta, “ Alle Ortiche ” significherà rigenerazione , ambiente , sostenibilità e cultura”, si legge sulla pagina del crowdfunding lanciato su “produzioni dal basso” (a questo indirizzo) per aiutare il comitato promotore a sostenere le spese per l’evento.

Che si svolgerà tra meno di un mese, il 21 e 22 settembre 2019. “Alle Ortiche Festival sarà una straordinaria occasione d’incontro a ingresso gratuito, all’interno di uno spazio rigenerato, dove grandi e piccini potranno godere di un’esperienza 100% green”. Le Serre, recuperate dall’associazione Alle Serre di San Nicola, saranno animate da laboratori per bambini , numerose installazioni artistiche , un percorso per riconoscere le erbe selvatiche e spontanee, concerti tra gli ulivi, uno spettacolo teatrale tra gli orti, una proiezione cinematografica nel prato.