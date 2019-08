Lavori di messa in sicurezza nelle scuole, 2 milioni dal Comune di Genova

Genova. Lavori per oltre 2 milioni di euro ad alcune scuole genovesi, tra luglio e settembre. L’investimento è del Comune di Genova. “L’obbiettivo è mettere in sicurezza le scuole sotto il profilo prevenzione incendio e per la realizzazione di opere di controsoffitti – dice l’assessore comunale alle manutenzioni e lavori pubblici Paolo Fanghella – per eliminare i rischi e migliorare l’accessibilità dei plessi scolastici”.

A luglio sono stati consegnati lavori per un totale di circa 1 milione e 600 mila euro, mentre tra agosto e settembre partono i cantieri per ulteriori 550 mila euro. Sono partiti i lavori per l’eliminazione di alcune criticità nella scuola via Teglia 2, nel Municipio 5 Valpolcevera. Di 715 mila euro l’importo dei lavori.

Al via i lavori anche nella scuola Centurione, salita Inferiore Cataldi 5, nel Municipio 6 Medio Ponente per un importo di 262 mila euro, mentre sono 200 mila gli euro destinati alla Scuola Tina Quaglia di via Vecchi nel Municipio 9 Levante: la somma serve per il completamento dei dispositivi per la prevenzione incendi.

Saranno eliminate infine anche le criticità delle vie di esodo nella Scuola Barrili, in piazza Palermo 11 (Municipio 8 Medio Levante): di 421 mila euro la cifra stanziata. Tra agosto e settembre è inoltre previsto l’avvio del cantieri per la Scuola Piazza delle Erbe: 550 mila euro serviranno a recuperare e completare l’oratorio.