La Silent Disco sbarca a Portofino il 30 agosto

Portofino. La Silent disco sbarca a Portofino. L’Associazione Culturale Mojotic e Aluha, in collaborazione con Vodafone, con il patrocinio del Comune di Portofino, in collaborazione con SilentArena Italia, presentano SHHH!

Appuntamento venerdì 30 agosto, con inizio alle 23 (apertura stand di distribuzione dalle ore 20.30), in piazza Martiri Dell’Olivetta.

Le acque di una delle località più famose ed esclusive d’Italia ospiteranno il palco galleggiante su cui i dj si sfideranno per tutta la serata a colpi di hit: Eros&Cape, Max Giannini e Dj Paul si daranno infatti battaglia per conquistare la pista e colorare le cuffie con la propria musica.

3 canali musicali diversi tra i quali poter scegliere, ballando in un’atmosfera unica: per la prima volta, la piazzetta di Portofino si trasformerà in una sala da ballo all’aperto, sotto il sole, in riva al mare.

I biglietti (18 euro) sono in vendita online qui e presso: Beach Break Chiavari; Bad, piazza Mazzini 4, S.Margherita Ligure; Bad, piazza Cavour 21, Rapallo; Agenzia Viaggi Ruentes, corso Assereto, 1A Rapallo; Tabaccheria Quaiotti, piazza S. Antonio, 4 Sestri Levante; Pro Loco Camogli, via XX Settembre, 33 Camogli; Metaldi Maurizio, via Martiri della Liberazione, 182 Chiavari; tutti i punti vendita Vivaticket.

Come arrivare a Portofino:

Servizio Autobus ATP

Partenze da S.Margherita Ligure: ogni 15 minuti

Partenze da Portofino: 1 autobus ogni 15 minuti, con ultima partenza alle ore 02.30

Servizio Battelli – Tratte speciali

Partenze da S.Margherita Ligure: dal Molo di Santa Margherita Ligure alle ore 21.40 e alle ore 22.15

Partenze da Portofino: dal molo di Portofino dalle ore 01.15 con spola A/R su S.Margherita Ligure.

In aggiunta:

Partenza da Rapallo ore 20 e ore 21,30

Ritorno per Rapallo 23,30.