La Silent Disco sbarca a Portofino, edizione speciale tra mare e “piazzetta”

Genova. Shhh! La Silent Disco dopo l’enorme successo nella Baia del Silenzio di Sestri Levante, torna in un luogo davvero esclusivo: le cuffie senza fili originali SilentArena invaderanno questa volta la piazzetta di Portofino. Non solo, lo spettacolo si svolgerà in mare sul mare, per un colpo d’occhio unico.

L’appuntamento è per venerdì 30 agosto dalle 20e30 all’1e30 del mattino. Le cuffie saranno in numero limitato, per ovvie ragioni di capienza, rispetto all’edizione della baia del Silenzio quindi gli organizzatori invitano chi volesse partecipare a prenotarle per tempo (aluha.it e vivaticket).

Per l’occasione sarà allestito uno speciale servizio di trasporto, sia con navette Atp sia con battelli. Per quanto riguarda gli autobus:

Andata (da S.Margherita Ligure) : 1 autobus ogni 15 minuti

Ritorno (da Portofino) : 1 autobus ogni 15 minuti, fino alle ore 00.00 con ultima partenza alle ore 02.30

Servizio Battelli – Tratte speciali

Collegamento via mare con partenza da :

• Molo in Santa Margherita Ligure : ore 21.40 – n.ro 1 unità (fino a 250 pax)

• Molo in Santa Margherita Ligure : ore 22.15 – n.ro 1 unità (fino a 250 pax)

• Molo in Portofino : dalle ore 01.15 – n.ro 1 unità (fino a 250 pax) con spola A/R su S.Margherita Ligure