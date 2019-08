Genova. All’Italia mancava da 22 anni il titolo di campione mondiale Under 19 in campo maschile. Ieri, venerdì 30 agosto, nell’edizione iridata che si è svolta in Tunisia, gli azzurrini sono riusciti a conquistare l’alloro.

Nella finale l’Italia ha avuto la meglio sulla Russia per 3 a 1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-18), coronando un percorso nel quale ha messo in mostra tutto il suo valore. Nei quarti di finale era arrivato il successo per 3 a 0 sul Giappone; in semifinale la vittoria in 3 set sull’Egitto.

In precedenza successi su Bulgaria, Repubblica Ceca, Colombia e Iran nel girone; Taipei negli ottavi di finale. Una striscia trionfale, senza mai dover giocare un tie-break.

La Liguria festeggia con il palleggiatore Paolo Porro, premiato miglior regista della manifestazione, e con il tecnico Luca Leoni, viceallenatore del gruppo, che è stato per molti anni il selezionatore della rappresentativa maschile.

Paolo Porro, classe 2001, nella prossima stagione giocherà nel Treviso insieme a Pol e Crosato, altri due protagonisti del successo mondiale.

La squadra campione del mondo: Damiano Catania, Leonardo Ferrato, Federico Crosato, Alessandro Michieletto, Piervito Disabato, Alberto Pol, Tommaso Stefani, Alessandro Gianotti, Giulio Magalini, Tommaso Rinaldi, Paolo Porro, Nicola Cianciotta.

Lo staff: Vincenzo Fanizza (primo allenatore), Luca Leoni (secondo allenatore) Giacomo Bozzo (assistente allenatore), Ottaviano Tateo (fisioterapista), Angelo Forciniti (medico), Glauco Ranocchi (preparatore atletico e team manager), Simone Cruciani e Alessandro Zappimbulso (scoutman).