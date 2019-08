La Pro Scogli Chiavari manda al tappeto Catania e torna campione

Gioia pura a Chiavari per il nono scudetto che arriva in bacheca nella canoa polo grazie alla vittoria della Pro Scogli in finale nazionale contro la Polisportiva Canottieri Catania. Nella cornice del laghetto dell’Eur di Roma, in cui si tenevano in generale i playoff e le finali per Serie A maschile e femminile, ragazzi e Under 14, è arrivata una vittoria che scalza quindi i siciliani dal gradino più alto del podio.

I catanesi infatti arrivavano ai playoff con i favori del pronostico, forti della vittoria dello scorso anno, sono giunti all’atto conclusivo dove hanno trovato, però pane per i loro denti, ovvero i liguri che sono stati trascinati dal proprio bomber Luca Bellini la cui tripletta supera le marcature di Guarnera ed Emanuele riportando lo scudetto a Chiavari.