La CDM Futsal Genova compie il grande salto: giocherà in Serie A

Genova. La prossima Serie A di calcio a 5 sarà a 16 squadre. Due società non si sono iscritte: Lollo Caffè Napoli e Maritime Futsal Augusta. Pertanto si sono liberati due posti e sono state ripescate Cybertel Aniene C5 e CDM Futsal Genova.

Ebbene sì, per la prima volta la Liguria avrà una squadra al via nel massimo campionato. Il tecnico Michele Lombardo commenta così: “Sono felice per due motivi: in quattro anni abbiamo scalato tutta la piramide e il motivo d’orgoglio di essere la prima squadra ligure a partecipare alla Serie A1. Sappiamo che sarà difficilissima, ma faremo del nostro meglio”.

Il presidente Matteo Fortuna esprime così la sua gioia: “Per noi è la realizzazione di un sogno e la dimostrazione che quando si lavora in silenzio e seriamente si può ancora essere ripagati. Ora dobbiamo correre per farci trovare pronti ma sono convinto che tutti i nostri ragazzi daranno il 200%. Non si scende in campo con il nome ma con grinta, coraggio e spirito di squadra. Un grazie alla divisione e a tutto i miei collaboratori. Vamos CDM”.

La composizione della Serie A: Acqua&Sapone, Came Dosson, Colormax Pescara, Feldi Eboli, Italservice Pesaro, Latina, Meta Catania, Real Arzignano, Real Rieti, Petrarca Padova, Todis Lido di Ostia, Comprensorio Medio Basento, Mantova, Sandro Abate, Cybertel Aniene, CDM Futsal Genova.

Al termine della stagione sportiva 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Serie A2 complessivamente quattro squadre: tre direttamente ed una tramite playout, che coinvolgeranno le squadre classificatesi tredicesima e dodicesima al termine della regular season.

I calendari della Serie A saranno resi noti giovedì 15 agosto.

Nella foto: la presentazione ufficiale maglie da gara Joma per la prossima stagione stagione agonistica