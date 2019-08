Inizio week end critico per gli spostamenti: aumenta il traffico attorno a Genova

Genova. Comincia ad aumentare il traffico attorno a Genova, in attesa della giornata di domani, da bollino nero. Poco prima delle 18 si registra coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – direzione: Genova) tra Pegli e Aeroporto per traffico intenso.

Coda in uscita alla barriera di Genova Ovest per traffico intenso sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 132.8 – direzione: Genova).

Ancora code, stavolta già in territorio savonese, sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 32.8 – direzione: Ventimiglia): 5 km tra Varazze e Albisola per incidente.

Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria con rallentamenti e code a Sestri Ponente in zona stazione ferroviaria per traffico intenso verso Levante, rallentamenti anche sulla Guido Rossa e in lungomare Canepa