Incidenti, imbarchi e cantieri: il lunedì a Genova si apre all’insegna del traffico

Genova. Disagi in autostrada, sul nodo genovese, per un incidente avvenuto sulla A7 Genova Milano in direzione Genova all’altezza di Bolzaneto. Coda da Busalla e fino al bivio con la A12. Coda per traffico intenso anche tra il bivio e Genova Est. E poi, come sempre nelle ore di punta, sulla A10 tra Pegli e Aeroporto.

Traffico sostenuto anche sulla viabilità ordinaria, specialmente su lungomare Canepa verso elicoidale e varchi portuali. Per fare defluire i molti mezzi diretti ai traghetti stamani i varchi sono stati aperti già a partire dalle 4.

Inoltre dalle 9 è di nuovo chiusa corso Perrone: lo sarà fino alle 17. Nell’unica alternativa, via 30 Giugno, stamani intorno alle 7 si è verificato un incidente.