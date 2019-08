Incidente mortale in via Nizza, Suv travolge uno scooterista

Genova. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente mortale che si è verificato questa sera, intorno alle ore 21 in via Nizza, nel quartiere genovese di Albaro.

La vittima è un motociclista di 49 anni che è stato travolto da un suv. Secondo la prima ricostruzione il guidatore avrebbe perso il controllo dell’auto che si e poi schiantata contro la saracinesca di un negozio.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 che hanno cercato di rianimare l’uomo. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e della Stradale che stanno facendo i rilevamenti per delineare la dinamica dell’incidente.