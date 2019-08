Incidente lungomare Canepa, nella notte morto il giovane centauro. Era arrivato al Galliera in condizioni disperate

Genova -Non ce l’ha fatta il ragazzo vittima di un incidente stradale avvenuto ieri in Lungomare Canepa: nella notte, infatti, il cuore del ragazzo ha smesso di battere intorno a mezzanotte, dopo una battaglia disperata durata ore.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente: il diciottenne viaggiava sulla sua moto in direzione ponente, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro il guardrail della strada.

Immediato l’intervento dei medici del 118: trasportato in condizioni gravissime per un forte trauma cranico, i dottori hanno provato per diverse ore a rianimarlo. Durante la notte, però, il decesso.

(Foto di Barbara Resta)