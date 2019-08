Incidente in galleria in A12, dopo un mese di agonia è morto il tecnico di Autostrade ferito

Genova. Era ricoverato dal 4 agosto scorso all’ospedale San Martino di Genova. Ieri sera, dopo 26 giorni di lotta, è spirato. Renato Nicolini, tecnico dipendente di Autostrade per l’Italia, è morto a 51 anni dopo essere rimasto coinvolto – il 4 agosto scorso – nel terribile incidente avvenuto sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna.

L’uomo era rimasto incastrato tra un furgone e i muri della galleria Sant’Anna, dove era intervenuto, insieme alle forze dell’ordine per soccorrere i conducenti di un’auto in panne. Mentre il gruppo di addetti ai lavori si trovava nel tunnel, in direzione Genova, all’altezza del chilometro 45, un furgone aveva colpito i mezzi fermi per segnalare l’avaria.

Insieme a Nicolini erano rimasti feriti, ma in modo meno grave, anche due agenti di polizia stradale, uno di 36 e uno di 29 anni.