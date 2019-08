Incidente in A12, restano molto gravi le condizioni dell’operatore di Autostrade

Genova. Restano molto critiche le condizioni dell’operatore di Autostrade per l’Italia giunto ieri in elicottero in codice rosso in seguito al grave incidente in A12. L’uomo che si trovava sul suo furgone, è stato travolto da un mezzo pesante.

L’uomo è stato operato ieri sera da un’equipe mista di chirurghi plastici, urologi ed ortopedici per la ricostruzione della parte ossea e dei tessuti molli.

Si trova ora ricoverato presso il reparto di Rianimazione del 3° piano del Padiglione Monoblocco. La prognosi rimane riservata.