Incidente in A12, camionista indagato per lesioni colpose: resta gravissimo l’operatore di Autostrade, dimessi i poliziotti

Genova. La procura di Genova ha indagato per lesioni colpose il camionista che ieri ha travolto un mezzo di soccorso di Autostrade e un’auto della polizia all’interno della galleria Sant’Anna tra Sestri levante Lavana . Cinque in tutto i feriti di cui uno gravissimo. Si tratta dell’operatore di autostrade che si trovava a bordo del suo furgone. E’ stato operato all’ospedale San Martino ma le condizioni sono giudicate “molto gravi”. Se non dovesse farcela l’ipotesi di reato sarebbe quella di omicidio.

Il sostituto procuratore Giovanni Maresca ha fatto sequestrare tutti i mezzi coinvolti dal sinistro. Secondo una prima ricostruzione il camionista forse per una distrazione o un colpo di sonno, ha travolto i due mezzi. Oltre all’operatore di autostrade anche due poliziotti sono rimasti feriti: trasportati in ospedale a Lavagna sono però stati dimessi nella giornata di oggi.

Lo stesso camionista è rimasto lievemente ferito ma è stato dimesso. Ora sarà sentito dai magistrati per ricostruire quanto accaduto.