Genova. In mette l’ennesima gang di georgiani che in queste settimane ha razziato appartamenti a Genova e non solo con il solito sistema del chiavistello bulgaro. Gli arresti sono stati compiuti questa mattina dalla squadra mofile. Si tratta di BOTCHORISHVILI Ucha di 25 anni, BAKRADZE Daviti di 26 anni, JIKIA Malkhaz di 39 e CHELIDZE Mirian di 48 anni, specializzati in furti in abitazione.

Le tecniche di intrusione adoperate dal gruppo che ha colpito ripetutamente a Genova nelle ultime settimane e precedentemente in Piemonte e Lombardia prevedevano l’utilizzo del cosiddetto grimaldello bulgaro, vero e proprio marchio di fabbrica della criminalità georgiana: il famigerato strumento utilizzato per violare le serrature delle porte blindate, senza lasciare traccia.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Genova, sono state avviate in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato, in ore notturne, alcuni soggetti tentare di scavalcare una recinzione di un’abitazione per poi darsi alla fuga a bordo una autovettura Citroen. Un equipaggio dell’Upgsp, nei giorni successivi, ha rintracciato il mezzo parcheggiato nel quartiere di Sampierdarena, segnalandolo agli investigatori della 5^ sezione – reati contro il patrimonio.

I pedinamenti dei giorni successivi, hanno permesso non solo di individuare in via Vesuvio il covo dei malviventi, ma anche di comprenderne i movimenti sul territorio.

Proprio durante questa delicata attività di pg il gruppo veniva notato presso un rivenditore specializzato intento ad acquistare delle lime di precisione per la fabbricazione delle chiavi bulgare, fogli di plexiglass e guanti per la commissione di furti.

Sempre nello sviluppo delle investigazioni cd leggere, i poliziotti della Mobile hanno seguito i componenti del gruppo fino ad arrestarli in flagranza dopo che avevano messo a soqquadro un’abitazione nel quartiere di Castelletto.

In particolare tre soggetti si inoltravano tra i dedali del quartiere mentre un quarto individuo li attendeva a bordo dell’auto, pronto per la fuga. Risaliti in auto, il gruppo è stato accerchiato e bloccato dai poliziotti che hanno trovato, occultati in un vano appositamente ricavato sotto la leva del cambio, monili, orologi e denaro oltre agli attrezzi per lo scasso. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altra refurtiva, su cui sono in corso indagini per risalire ai proprietari.

Dei quattro cittadini georgiani, tre sono risultati irregolari in Italia.