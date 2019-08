Il Cus Genova incorona i vincitori del Memorial Piovera

Genova. È andata agli archivi con un buon successo tecnico e di pubblico l’edizione numero 24 del Memorial Paolo Piovera, torneo giovanile organizzato come di consueto dal Cus Genova per ricordare il giovane appassionato e giocatore del Cus tragicamente scomparso nel 1995 a soli 22 anni.

Il torneo maschile Under 12 ha fatto registrare la vittoria di Sebastiano Dal Negro, testa di serie numero 1, che ha regolato con un duplice 6/4 in finale Federico Postiglione, mentre nella categoria Under 14 si è imposto il 3.4 Simone Berlingeri, anche lui favorito della vigilia, che ha battuto nel match conclusivo del torneo per 6/2 6/3 Giorgio Zignego, seconda testa di serie del tabellone.

Non è andato tutto secondo pronostico invece nel torneo Under 14 femminile, dove è stata Camilla Poggi, numero 2 del seeding, ad avere la meglio nell’incontro decisivo per 7/6 6/1 su Giorgia Marzi, che in precedenza aveva eliminato la testa di serie numero 1, Alessia Becherucci.

Anche il tabellone maschile Under 16 ha visto prevalere il secondo favorito della vigilia, il 3.4 Jacopo Giannò, che è riuscito in finale a superare 6/4 4/6 10-8 al termine di una sfida molto intensa ed equilibrata, il numero uno del seeding, Carlo Bandelloni.