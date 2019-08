Il “Canarino Feroce” sbrana il trofeo Renato Lombardi

Va in scena a Santa Margherita il Trofeo Renato Lombardi di vela, per la quinta giornata del Campionato del Tigullio, una delle tappe più dure anche vista la grande partecipazione di imbarcazioni. Due prove come di solito con vento sui 3 metri al secondo e 24 concorrenti con un finale importante.

Alla fine della giornata i vincitori saranno due, visti i punteggi totali che si equivalgono con 4 punti a testa. “Canarino Feroce” di Aldo Samele Acquaviva ottiene un terzo posto nella prima uscita e vince la seconda, mentre Vittorio D’Albertas è secondo in entrambe le occasioni. Dietro di loro “Cicci” di Filippo Jannello che resta dietro e controlla gli avversari di campionato con un quarto ed un terzo posto confermandosi comunque in vetta alla classifica generale con un 11 punti che sembrano garantirgli vento in poppa per le ultime due uscite. Dietro di lui proverò a almeno a difendere il secondo posto proprio Vittorio D’Albertas che sfrutta la giornata non proprio positiva di Vincenzo Penagini su “Più Duecento” che non va oltre un quinto posto nella prima regata e un sesto nella seconda.

Bene Pilo Pais che su Blu Amnesia guadagna punti preziosi in classifica generale chiudendo quarto di giornata con la vittoria nella prima uscita. Peccato per alcuni errori che lo hanno costretto al settimo posto nella seconda. Dietro di lui Andrea Falciola su “Ancora uno Spritz” che fatica nella prima gara terminando settimo, ma si riscatta con un buon quarto posto nella seconda uscita. Tutto molto aperto per il terzo posto in classifica generale anche vista la presenza di Francesca Lodigiani, attualmente quinta, che ha la possibilità di farsi valere nelle due regate che mancano alla fine della competizione. Per lei nell’ultima uscita in mare è arrivato solo un decimo posto sul suo “Cavallo Indomito” che a colto un undicesimo e un decimo posto.

Ora l’appuntamento è per il 31 agosto e il 1° settembre con le ultime due gare che metteranno sul piatto punti importanti considerando anche l’entrata in gioco del terzo scarto.