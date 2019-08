Il Baiardo si trasferisce alla “Cantera Barabino&Partners”della Sciorba

Genova. L’Us Angelo Baiardo, a seguito dell’imminente partenza dei lavori di rifacimento del manto sintetico del proprio campo, comunica di aver siglato l’accordo per trasferirsi temporaneamente, dai primi di Settembre, presso la “Cantera Barabino&Partners” della Sciorba.

“Ringraziamo la Barabino>&Partners per l’ospitalità concessa – afferma, per conto della società, il responsabile Fabrizio Barsacchi – riteniamo che fosse importante sostenere un ulteriore investimento economico per non limitare il servizio che diamo ai nostri tesserati, senza far ricadere su di loro le difficoltà, che sicuramente andremo ad affrontare nelle prossime settimane”.

“Era fondamentale trovare una posizione nella Val Bisagno, vicino alla nostra casa – conclude Barsacchi – siamo pronti ad iniziare una nuova stagione e ringraziamo Comune, Regione e Federazione per gli sforzi che hanno messo in atto per raggiungere l’obiettivo del rifacimento dello “Strinati”-