I Maratoneti Genovesi dominano la Marcia Alpina di Paravagna

Pochi atleti impegnati nella 36^ Marcia Alpina di Paravagna (appena 38 classificati), gara che ha risentito non poco della concorrenza, ma che comunque attira alcuni nomi importanti del podismo fra Liguria e Basso Piemonte. È un dominio Maratoneti Genovesi lungo i 4,5 km della gara organizzata dal Genoa Club Davagna Endas, con l’ennesima vittoria per Diego Picollo e Silva Dondero. 17’39” per il vincitore, mentre 20’02” per la forte atleta che giunge settima e sbaraglia la concorrenza femminile.

Non solo perché la società gialloazzurra completa la giornata pressoché perfetta con Massimo Cavanna e Davide Pepoli che seguono il vincitore sul podio completandolo con le due posizioni rimanenti. Andrea Sulis è l’unico che tiene il ritmo dei primi, ma deve cedere all’armata Maratoneti Genovesi chiudendo al quarto posto con 10” dal terzo per la Podistica Valpolcevera. Ancora un Maratoneta al quinto posto, Keylor Bazzotti , davanti a Davide Cavalli e Davide Rusca (con l’intrusione di Dondero al settimo posto) entrambi del Gau. Top ten che si chiude con Simone Aceto della Delta Spedizioni e Luca Pastorino, ancora dei Maratoneti.

Al femminile netto lo stacco di Dondero che supera Silvia Conti con 3’10” di vantaggio, mentre terza è poco dietro Luisa Meirana della Podistica Valpolcevera che vince la concorrenza di Valeria Fabbro dei Maratoneti e Margherita Ranieri del Gau che si classificano appena dietro.