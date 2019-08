HC Rainbow in Serie A2 femminile: il girone

Genova. Otto società in Serie A1, diciannove squadre in Serie A2 suddivise in tre gironi. Questo il format dei campionati femminili di hockey prato per la stagione 2019/20.

L’unica squadra ligure, l’HC Rainbow, è stato inserito nel girone A della Serie A2. Affronterà Cus Torino, HP Valchisone, Teamsport Segrate, US Moncalvese.

Sedici le formazioni che parteciperanno alla Coppa Italia femminile. L’HC Rainbow, inserito nel girone B, giocherà contro il Teamsport Segrate a Cernusco sul Naviglio domenica 15 settembre alle ore 12. La squadra vincitrice si qualificherà al Round 2.