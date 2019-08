Guardia medica, da oggi a Genova e provincia c’è il numero unico 800 893 58

Genova. Sarà attivo dalle 20 di oggi, lunedì 12 agosto, il nuovo numero verde unico gratuito della guardia medica (dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 il sabato, nei prefestivi e festivi) in tutti i 40 comuni presenti sul territorio della Asl3 genovese.

I cittadini, quindi, avranno un solo numero da contattare, indipendentemente dal Comune in cui si trovano.

Il nuovo numero 800 893 580 sostituisce il numero della Centrale Operativa di Genova (010 35 40 22) e quello dei Poli territoriali di Continuità Assistenziale della ASL3, che fino ad oggi non erano collegati alla Centrale operativa. In una prima fase, per consentire la progressiva e capillare diffusione del nuovo numero i recapiti abitualmente utilizzati rimarranno comunque attivi.