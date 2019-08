Gronda? La bretella è la vera alternativa conveniente

Genova. L’unica soluzione ragionevole è la Bretella – levante/ponente – diretta e in aperta campagna. di cui dagli anni Ottanta esiste il progetto esecutivo. La Gronda fa risalire inutilmente il traffico a Bolzaneto per farlo ridiscendere al Bisagno. E’ lunga 50 km di cui 40 km in galleria: (quattro volte il tunnel del Monte Bianco!!) e costa 4,5 miliardi per 10 anni di lavoro.

La Bretella è lunga solo 13 km, corre in aperta campagna con alterni tratti in brevi gallerie e viadotti, costa intorno a 1,5 miliardi e si realizza entro 3 anni. La Gronda è solo un colossale affare!

Oltretutto il Ponte “cittadino” di Renzo Piano per dieci anni continuerebbe a costituire unico passante autostradale a fronte di una crescita esponenziale del traffico pesante portuale!