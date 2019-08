Gronda bocciata, Toti: “Colpo di coda di Toninelli su un progetto che si sta già pagando”

Genova. “Il colpo di coda di Toninelli”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commenta via Facebook la bocciatura da parte del Mit del progetto della Gronda di Ponente.

“Anche se il governo non esiste più, il ministero delle Infrastrutture a guida grillina boccia la Gronda di Genova, un progetto già fatto e che gli italiani stanno già pagando. Anzi, molte persone e molte aziende sono già state espropriate perché il cantiere sarebbe già dovuto partire mesi fa”.

Toti parla di arroganza senza limiti: “Per compiacere i grillini liguri, che in campagna elettorale si sono schierati contro l’opera, il governo boccia un’infrastruttura strategica per tutti i porti e il Nord-Ovest del Paese. Questo nonostante tutte le associazioni di impresa, i sindacati, le categorie, i professionisti, chiunque viva e lavori in Liguria, sia favorevole alla sua realizzazione. Il confronto istituzionale c’è già stato, così come il dibattito pubblico, voluto dal Pd, tra i cittadini coinvolti nel progetto.Ed ecco che dopo aver aspettato anni per colpa della sinistra, ora siamo ancora bloccati per colpa dei 5 Stelle”.

L’ultima frecciata è politica: “E adesso che si mettono pure insieme a Roma… che disastro sarà? Aspetto il Pd che venga a dire, pur di andare al governo, che ha ragione Toninelli”.