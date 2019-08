Grave ma fuori pericolo il 16enne andato in arresto cardiaco in spiaggia a Rapallo

Lavagna. Restano gravi, ma il paziente è fuori pericolo, le condizioni del ragazzo svizzero di 16 anni in vacanza a Rapallo andato ieri in arresto cardiaco dopo un bagno in mare per cause ancora da verificare.

Il giovane è ricoverato all’ospedale di Lavagna in prognosi riservata. I carabinieri indagano per scoprire le cause del grave malore. Dalle prime testimonianze sembra che il giovane uscendo dall’acqua abbia toccato dei fili elettrici nei pressi dell’antico Castello medioevale, simbolo di Rapallo, e sia rimasto folgorato.

Una prima ispezione dei vigili del fuoco sui cavi avrebbe però escluso la presenza di corrente. L’area intorno al Castello, che è circondato dal mare su tre lati, è stata però interdetta al pubblico in attesa di ulteriori accertamenti.