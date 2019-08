Grande festa a Ronco Scrivia per il Trofeo Maluberti

Tanto divertimento combinato un con un po’ di sana competizione sono alla base del Trofeo Maluberti, appuntamento di fine agosto che si tiene ormai da anni a Ronco Scrivia. La formula rimane quella consueta con tre staffettisti che si dividono equamente i 3 km del percorso, un’idea vincente che riscuote interesse anche da chi è abituato a correre su strada.

Ne sono prova le 35 squadre che hanno preso parte alla competizione che alla fine premia il team della Trionfo Ligure formato da Andrea Torre, Lorenzo Consolini e Matteo Guelfo. Per loro il tempo di 8’25”che basta ampiamente per battere il gruppo della Delta Spedizioni ribattezzato Delta 1, che vedeva in gara Hicham El Jaoui, Fabrizio Benente e Mohamed Rity. Per loro un distacco di 30” netti alla fine. Bronzo per “I Maschi” ovvero Matteo Agostini, Roberto Parodi e Marco Schiava che fermano il cronometro sui 9’08”.

Giù dal podio “Grafiche G7” formata da Claudio Guzzo, Stefano Percivale e Federico Capurro, seguiti dal gruppo intersquadra fra il GP Boggeri di Arquata Scrivia e i Maratoneti Genovesi. In gara Maurizio Campi, Andrea Caielli e Diego Picollo. Sesta posizione per la prima squadra mista uomini-donne dell’Atletica Novese formata da Gabriele Roselli, Ilaria Bergaglio e Andrea Bisio.

Nella stessa categoria si piazzano all’undicesimo posto assoluto “I Fornai” con Enrico Rossi, Elena Tronconie Stefano Lanzone, mentre il terzo posto in questa speciale classe è stato occupato da “I Fogli Rosa” che chiudono al 15° posto assoluto. La squadra era formata da Lucia Balbi, Giacomo Fossati ed Alberto Milanese.

Infine a vincere la gara femminile sono le Delta Pink 1 che chiudono al 22° posto assoluto in 11’27”. La squadra era formata da Maura Camattari, Paola Noli e Monica Strano. Poco dietro le Tartarunner di Valentina Martorella, Chiara Nocera e Benedetta Balostro che restano dietro di 8”. Terza piazza invece per il Team Vallescrivia formato da Laura Casalino, Ilaria Perassolo e Antonella Sartori.