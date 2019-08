Genova. Aveva sbaragliato tutte le concorrenti alla prima selezione ligure, vincendo ed aggiudicandosi la fascia locale di Miss Lola e anche la seconda selezione provinciale, diventando Miss Ventimiglia. Alle selezioni Regionali aveva trionfato con la fascia storica di Miss Cinema Liguria che le ha dato accesso tra le 187 pre finaliste nazionali. Di oggi, la notizia che la genovese Giulia Nora, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza, farà parte della rosa delle 80 finaliste nazionali di Miss Italia e la vedremo calcare la passerella del più prestigioso concorso di bellezza del nostro paese, il prossimo 6 settembre su rai uno.

Giulia vive a Genova e si divide tra studio, sport, famiglia e fidanzato. E’ poco attiva sui social, a differenza delle sue coetanee, non perché non le piacciano o sia contraria al loro utilizzo, ma non è pienamente d’accordo col messaggio che viene veicolato la maggior parte delle volte, utilizzandoli per criticare negativamente, aprendo polemiche infinite, inutili e non fattive per nulla.

Giulia è una ragazza semplice, trasparente e tosta, alta 1,76, occhi verdi e capelli castani, si è diplomata al liceo artistico ma sta proseguendo con gli studi a Giurisprudenza perché vorrebbe lavorare nell’ambito di diritto marittimo. Si ritaglia anche il tempo per fare la modella, infatti ha già calcato passerelle importanti come quelle della Milano Fashion Week, AltaRoma e Salon Du Mariage a Montecarlo. Continua a disegnare quando riesce ed ascolta musica, non nascondendo di essere una fan di Alessio Bernabei, ex frontman dei DearJack e di Francesco Gabbani, dopo averli incontrati durante il Festival di Sanremo.