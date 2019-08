Giorgetti al Quinto, Giorgi: “Un campione, non solo nella pallanuoto”

Genova. Eccolo, Alex Giorgetti nella sua nuova casa e con i suoi nuovi colori: nella foto, insieme al direttore sportivo Lorenzo Marino, il primo contatto nella sede sociale di via Quinto, indosso la polo ufficiale dell’Iren Genova Quinto. L’esperienza in biancorosso dell’attaccante è pronta a iniziare già lunedì prossimo, con il primo allenamento della nuova stagione.

“Abbiamo scelto non solo un campione ma anche una persona che ha una visione non limitata alla pallanuoto ed una caratura cosmopolita che si aggiunge all’esperienza internazionale“, sentenzia il presidente del club Giorgio Giorgi.

“Sono molto contento del suo arrivo e della voglia di cominciare la preparazione che Alex ha da subito dimostrato – racconta il direttore sportivo Lorenzo Marino -. Avrebbe voluto iniziare già questa settimana con un po’ di anticipo rispetto ai compagni per farsi trovare già in forma. È inutile nascondersi… da lui, come del resto da tutti i nuovi arrivati e dalla squadra intera, ci aspettiamo molto in termini di qualità e di entusiasmo. La sua carica e la sua determinazione si fanno già sentire e questo non può che essere di stimolo per i tifosi e la società. Durante la sua prima visita a Quinto Alex ha voluto sapere tutto della nostra realtà con particolare attenzione al nostro settore giovanile. La sua esperienza e il suo carisma saranno un ulteriore stimolo per i nostri ragazzi e la sua disponibilità a presenziare a qualche loro allenamento durante la stagione mi ha fatto capire come si sia già calato nella parte e di come voglia rendersi protagonista anche al di fuori della vasca“.