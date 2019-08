Genova. Sono in tutto 25 gli stalli moto che sono stati tracciati in questi giorni da Aster.

Lo comunica sulla propria pagina Facebook il sindaco di Genova Marco Bucci.

In particolare a beneficiarne saranno coloro che vivono o lavorano attorno a Piccapietra e Carignano.

17 gli stalli in via Cebà, proprio alle spalle del teatro Carlo Felice, 8 quelli in via Ginevra, una traversa di via Alessi.