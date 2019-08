“Genova nel cuore. Per sempre”. Il messaggio di Autostrade per l’Italia nel giorno del ricordo

Genova. “Siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravità delle sofferenze e disagi causati all’intera comunità genovese del crollo del ponte Morandi e abbiamo sentito come nostro dovere quello di dare il massimo contributo e poi riportare la normalità nella vita quotidiana della città”.

Questo il messaggio di Autostrade per l’Italia che questa mattina è comparso sui principali quotidiani del paese in occasione del primo anniversario del crollo di Ponte Morandi.

“Questi sentimenti rimarranno per sempre nel cuore nelle menti delle donne degli uomini Autostrade per l’Italia nell’ultimo anno si sono adoperati senza sosta per lenire le ferite della comunità genovese La forza della determinazione a fare sempre di più meglio per gestire una rete che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico e alla coesione sociale del nostro paese nella quale accogliamo ogni giorno milioni di persone.”

Per poi chiudersi con “abbiamo cercato con umiltà impegno in stretta collaborazione con tutte le istituzioni locali dare supporto sostegni speranza a coloro che sono stati colpiti da tragicamente degli effetti non ho memoria nel lavoro E nell’attività di impresa le donne gli uomini del nostro gruppo hanno e avranno Genova nel cuore per sempre”