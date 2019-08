Genova. Un bellissimo modo, una volta tornati dalle ferie, per ricaricarsi per la nuova stagione lavorativa e sportiva, sarà quello di condividere insieme a tanta gente l’emozione di veder sorgere il sole correndo sulle alture di Genova.

L’appuntamento è intorno alle 5.30 all’Altum Park di San Desiderio: due i percorsi ideati dagli organizzatori. Il primo di 4 Km per neofiti, il secondo di 6 Km per runners un pò più esperti. Entrambi sono su sentieri sterrati di facile approccio e con minimo dislivello per consentire a tutti di godersi il panorama. Obbligatoria la lampada frontale: per coloro che ne fossero sprovvisti sarà data con un piccolo sovraprezzo sulla quota di iscrizione.

Foto 2 di 2



Al termine del Trail colazione per tutti, un piccolo gadget e la possibilità di provare le E-bike sulla pista tecnica di Altum Park e gli atelier del Parco Sportivo Outdoor.

Sebbene competizioni di Trail running esistano da molti anni con un incremento costante di partecipanti solo nel 2015 il Congresso della IAAF lo ha riconosciuto come disciplina dell’atletica leggera accanto alla corsa su pista, la corsa campestre, corsa su strada e la corsa in montagna.

L’evento di Domenica 1 Settembre, organizzato da Altum Park e dall’Asd Zena Runners, una delle più giovani e dinamiche società podistiche genovesi, non ha l’ambizione di essere una gara: i trail infatti hanno una lunghezza media di 30-40 Km con dislivelli positivi/negativi di 3000 metri.

Sarà un modo di stare insieme, emozionandosi nel vedere l’alba, per conoscere Altum Park e le possibilità che offrono, per gli amanti dello sport all’aria aperta, i circa 40 km di sentieri che dalla struttura di San Desiderio si sviluppano verso il Monte Fasce o Forte Ratti.