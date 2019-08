Genoa, Saponara alle visite mediche, cresce l’attesa per l’ufficialità di Schöne

Genova. Il Genoa ha terminato la seconda parte di ritiro in Francia con il morale alto per i buoni risultati ottenuti, l’ultimo è stato la vittoria per 3-2 contro il Bordeaux. Di Pinamonti e Zapata le firme nel primo tempo. Hwang ha accorciato le distanze sempre nella prima parte di gioco, poi un gol a testa per De Preville e il definitivo 3-2 di Hiljemark. Il centrocampista svedese, rientrato dopo l’infortunio, sta dimostrando il proprio valore in questa prima fase di amichevoli. Il suo apporto era mancato nella difficilissima fase finale dello scorso anno.

Sul fronte mercato, dopo un inizio senza grandi nomi, la dirigenza rossoblù ha calato gli assi: dopo l’ufficializzazione di Saponara, (non sarà il primo e neanche l’ultimo ex doriano che approda in rossoblù). Il trequartista si trasferirà al Genoa dalla Fiorentina (dove era tornto dopo la fine del prestito con la Sampdoria) con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro, secondo quanto risulta a Sky Sport.

I tifosi intanto attendono l’ufficialità di quello che sembra essere ormai un “colpo” vicino: Lasse Schöne, 33 anni, centrocampista centrale che ha battuto il record di presenze di uno straniero all’Ajax, sì, quell’Ajax che ha incantato in Champions League l’anno scorso, arrivando alle semifinali. È lui il regista che potrebbe dare davvero una marcia in più alla squadra: nato come trequartista, è riuscito a ritagliarsi uno spazio come “mente” della squadra olandese, non disdegnando le reti su calcio piazzato, altro punto debole dei rossoblù.

Ormai ex Ajax, radiomercato parla di un accordo biennale già raggiunto. Con i bianco rossi ha raggiunto quota 201 presenze con 49 reti.

I social hanno reagito estremizzando: diversi insulti per Saponara da parte dei tifosi doriani, mentre sul profilo Instagram di Schöne cominciano a comparire numerosi cuori rosso e blu.

Sul fronte abbonamenti intanto si è arrivati a quota novemila.