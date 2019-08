Galliera, arriva la vigilanza privata per la notte. Polemiche in regione

Genova. Istituita la vigilanza privata per l’ospedale Galliera, che coprirà la fascia notturna per garantire maggiore sicurezza alla struttura.

La decisione arriva dopo i recenti casi di cronaca dove si erano verificati episodi di violenza, coinvolgendo anche il personale. Un tema, quella della sicurezza negli ospedale, che aveva mosso non poche polemiche.

Polemiche rilanciata oggi da Pippo Rossetti, consigliere regionale del Partito Democratico: “E’ curioso che proprio la Lega che ha fatto della sicurezza un elemento centrale della sua politica, non riesca a garantirla in uno dei luoghi dove i cittadini giungono nei momenti di maggiore fragilità. Quindi bene l’istituzione del guardianaggio notturno fisso al Galliera, ma non è l’unico ospedale ove manchi”.

Puntuale la risposta dell’assessore alla Sanità, Sonia Viale: “È un problema nazionale oggetto di un disegno di legge condiviso da quasi tutte le forze politiche, che quando governava il Pd non ha mai visto la sua approvazione e che prevede l’inasprimento delle pene per chi commette questi odiosi reati e risorse aggiuntive”.