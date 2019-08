Furti in villa tra Portofino e Paraggi, arrestate due donne

Portofino. Avevano svuotato un’abitazione di Portofino, dove risiedeva una turista ucraina, portando via capi ed accessori griffati, gioielli e denaro contante per un valore di circa 20mila euro, ma non avevano fatto i conti con i sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di risalire ai topi di appartamento.

Acquisite le immagini, infatti, i Carabinieri della Stazione di Portofino, con la collaborazione della Polizia Locale, sono risaliti a due donne che si incamminavano verso l’abitazione e pochi minuti dopo si allontanavano di fretta con dei borsoni pieni tra le mani.

Alcune ore dopo le due donne,di etnia Sinti, venivano sorprese a piedi in zona Paraggi mentre si allontanavano da una strada residenziale dove era stato appena denunciato un altro furto in una abitazione. Avevano la refurtiva di diversi furti e arnesi da scasso.